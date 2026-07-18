Как перевести деньги с европейской карты в Украину

В большинстве европейских банков основным способом международных платежей являются переводы между банковскими счетами, сообщает 24 Канал. Именно поэтому в мобильных приложениях иностранных банков нередко отсутствует возможность напрямую перевести средства на карту украинского банка.

Одним из самых выгодных вариантов является SEPA-перевод (Single Euro Payments Area), который позволяет отправлять евро между странами единой платежной зоны. Для этого получатель в Украине должен иметь счет в евро и реквизиты IBAN.

Перед осуществлением такого перевода стоит уточнить в своем банке:

поддерживает ли он SEPA-переводы;

каков размер комиссии;

сколько времени займет зачисление средств.

Если же банк не работает с SEPA, можно воспользоваться международной системой SWIFT. Для такого перевода необходимо знать IBAN получателя, SWIFT-код украинского банка, имя и фамилию получателя, его адрес, а также правильно указать назначение платежа. Обычно SWIFT-переводы поступают в течение 1–3 рабочих дней.

Какие еще способы позволяют быстро перевести средства

Если нужно оперативно перевести относительно небольшую сумму, можно воспользоваться международными переводами через мобильные приложения украинских банков. Например, некоторые банки предлагают соответствующую функцию, которая работает через международные платежные сервисы.

Кроме того, украинцы могут воспользоваться популярными международными финансовыми платформами, такими как PayPal, Payoneer, Western Union и другими. В большинстве случаев достаточно создать аккаунт, привязать банковскую карту или счет и указать реквизиты получателя.

В то же время перед переводом стоит обратить внимание не только на скорость операции, но и на размер комиссии и курс конвертации валют. Именно эти факторы часто определяют, какой способ будет наиболее выгодным для отправителя и получателя.