Тріумф Близького Сходу: яка валюта випередила євро та долар у рейтингу найдорожчих валют у світі

Долар, євро та фунт стерлінгів – це одні із найвідоміших валют у світі, але вони не займають найсильніші позиції в одному з рейтингів. Серед найдорожчих валют світу лідерами є грошові одиниці з регіону, який багатий на нафту.

Яка найдорожча валюта у світі

Станом на середину квітня 2025 року до трійки найдорожчих валют у світі входять грошові одиниці країн Близького Сходу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Google Фінанси.

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Варто додати, що на вартість валюти впливає відразу декілька факторів, як-от:

Економічна ситуація в країні;

Запаси нафти та золота;

Монетарна політика;

Політична ситуація в країні.

Третє місце у рейтингу найдорожчих валют світу займає оманський ріал. Національна валюта Оману, який межує з Саудівською Аравією, ОАЕ та Єменом, торгується на рівні 2,60 долара США. Оман суттєво залежить від експорту нафти, що й дозволяє підтримувати курс нацвалюти на високому рівні.

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Другою валютою у рейтингу є бахрейнський динар. Бахрейн створив міцну фінансову систему та стабільну економіку в країні, а також є експортером нафти, що сприяє стабільності курсу національної валюти та її сильним позиціям на ринку. На момент створення цього матеріалу, 1 бахрейнський динар дорівнює 2,65 долара США, згідно з даними Google Фінанси.

Найдорожчою валютою у світі є кувейтський динар. У понеділок, 14 квітня, курс кувейтського динара дорівнює 3,26 долара США. Стабільний та високий курс валюти можна пояснити такими факторами:

Стабільна економіка Кувейту;

Значні запаси нафти в країні;

Фіксований курс до долара США.

Долар, євро та фунт стерлінгів також входять до рейтингу найдорожчих валют світу. Вони займають 11, 10 та 5 місця відповідно. Водночас долар та євро залишаються топовими резервними валютами на глобальній арені.