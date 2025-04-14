Триумф Ближнего Востока: рейтинг самых дорогих валют в мире

Доллар, евро и фунт стерлингов – это одни из самых известных валют в мире, но они не занимают самые сильные позиции в одном из рейтингов. Среди самых дорогих валют мира лидерами являются денежные единицы из региона, который богат нефтью.

Какая самая дорогая валюта в мире

По состоянию на середину апреля 2025 года в тройку самых дорогих валют в мире входят денежные единицы стран Ближнего Востока. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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Стоит добавить, что на стоимость валюты влияет сразу несколько факторов, таких как:

Экономическая ситуация в стране;

Запасы нефти и золота;

Монетарная политика;

Политическая ситуация в стране.

Третье место в рейтинге самых дорогих валют мира занимает оманский риал. Национальная валюта Омана, который граничит с Саудовской Аравией, ОАЭ и Йеменом, торгуется на уровне 2,60 доллара США. Оман существенно зависит от экспорта нефти, что и позволяет поддерживать курс нацвалюты на высоком уровне.

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Второй валютой в рейтинге является бахрейнский динар. Бахрейн создал прочную финансовую систему и стабильную экономику в стране, а также является экспортером нефти, что способствует стабильности курса национальной валюты и ее сильным позициям на рынке. На момент создания этого материала, 1 бахрейнский динар равен 2,65 доллара США, согласно данным Google Финансы.

Самой дорогой валютой в мире является кувейтский динар. В понедельник, 14 апреля, курс кувейтского динара равен 3,26 доллара США. Стабильный и высокий курс валюты можно объяснить следующими факторами:

Стабильная экономика Кувейта;

Значительные запасы нефти в стране;

Фиксированный курс к доллару США.

Доллар, евро и фунт стерлингов также входят в рейтинг самых дорогих валют мира. Они занимают 11, 10 и 5 места соответственно. В то же время доллар и евро остаются топовыми резервными валютами на глобальной арене.