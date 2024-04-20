Життя в США: скільки потрібно заробляти, аби почуватися комфортно

Американські дослідники підрахували, скільки потрібно заробляти самотнім громадянам Америки, щоб забезпечити собі комфортні умови існування. Як виявилось, усе залежить від місця проживання.

Скільки потрібно заробляти у США

За даними Міністерства праці США, середня зарплата у країні становить близько 60 тисяч доларів на рік. При цьому, середній дохід, який достатній для комфортного життя самотній людині – становить 89,5 тисячі доларів на рік.

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Автори дослідження зазначають, що самотні американці більше витрачають на житло, продукти, подорожі та розваги, ніж ті, хто живе парами. Дослідники називають це "податком на самотність".

Які найдорожчі для життя штати

Під комфортним у рамках дослідження розуміється дохід, що покриває бюджет за моделлю 50/30/20. Тобто, 50% зарплати витрачається на житло та інші обов'язкові платежі, 30% – на інші витрати, а 20% відкладається у вигляді інвестицій.

Відтак, дослідники визначили, що найдорожчим штат Америки – Массачусетс. У ньому для комфортного життя одному потрібно заробляти щонайменше 116 тисяч доларів на рік. У топ-5 найдорожчих штатів також опинилися:

Гаваї та Каліфорнія – з показником у 113,7 тисячі доларів на рік;

Нью-Йорк – 111,7 тисячі доларів на рік;

Вашингтон – 106,5 тисяч доларів на рік.

Для порівняння: у Північній Дакоті показник комфортного життя становить 52,8 тисячі доларів на рік.