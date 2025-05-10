Який найдорожчий метал у світі: відповідь здивує всіх

Серед дорогоцінних металів найпершими на думку спадає золото або платина. Попри те, що це цінні метали, але вони далеко від статусу найдорожчого.

Який найдорожчий метал у світі

Серед дорогоцінних металів можна виділити осмій. Кілограм металу коштує понад 1 мільйон євро, що значно більше ніж, ціна золота або платини, інформує 24 Канал з посиланням на JasonDeegan.

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Осмій є частиною платинової групи металів, до якої також належать рутеній, родій, паладій, іридій та платина. Цей метал має найвищий рівень щільності серед усіх природних елементів. Загалом високу ціну металу можна пояснити комбінацією таких факторів:

Рідкісний метал;

Складний видобуток;

Багато унікальних властивостей.

Загалом 1 кілограм осмію оцінюють в 1 330 820 євро (1,52 мільйона доларів). Для порівняння, кілограм золота коштує понад 108 тисяч доларів, за даними Всесвітньої ради по золоту. Це понад 96 тисяч євро за кілограм золота. У перерахунку на українську валюту осмій коштує понад 62 мільйони гривень.

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