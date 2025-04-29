Техгіганти США стрімко втрачають гроші: з якими проблемами вони стикаються

У топових американських компаній наростають проблеми, пов'язані з фондовим риноком. Про це свідчить прогноз на 2025 рік від експертів.

Топові компанії втрачають позиції на фондовому ринку США

Компанії "Чудової сімки" мають серйозні проблеми на фондовому ринку. Йдеться про технологічні компанії Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia і Tesla. Про це інформує 24 Канал з посиланням на WSJ.

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Техгіганти досить невдало почали 2025 рік. При цьому попередні два роки саме ці компанії штовхали ринок вгору. Зокрема, акції технологічних компаній допомогли вийти з "ведмежого ринку" в 2022 році, а також встановити декілька історичних рекордів.

Тоді як у поточному році акції "Чудової сімки" подешевшали на понад 6,5%. Їхня сумарна ринкова капіталізація знизилася на 2,5 трильйона доларів. Це пов'язано з тим, що інвесторів турбують такі моменти:

Успіх китайської компанії DeepSeek поставила під сумнів лідерство американських компаній в секторі штучного інтелекту.

Торгова війна, яку розв'язав президент США Дональд Трамп. Це призвело до того, що концепція "американської винятковості" опинилася під загрозою.

що спиралася на технологічну перевагу і сильні перспективи зростання.

Власні труднощі американських техгігантів.

До теми! Фондовий ринок США обвалився на 6,6 трильйона доларів за 3 та 4 квітня. Нагадаємо, що 2 квітня Трамп оголосив тарифи для більшості країн світу. Технологічні компанії, які ще називають Magnificent 7 або "чудова сімка", втратили 1,8 трильйона доларів капіталізації.

Загалом аналітики очікують, що у 2025 році акції американських технологічних компаній збільшать прибуток на 16%. Для порівняння, роком раніше прогнозували зростання на 37%.