Техгиганты США стремительно теряют деньги: с какими проблемами они сталкиваются

У топовых американских компаний нарастают проблемы, связанные с фондовым рыноком. Об этом свидетельствует прогноз на 2025 год от экспертов.

Топовые компании теряют позиции на фондовом рынке США

Компании "Великолепной семерки" имеют серьезные проблемы на фондовом рынке. Речь идет о технологических компаниях Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia и Tesla. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на WSJ.

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Техгиганты довольно неудачно начали 2025 год. При этом предыдущие два года именно эти компании толкали рынок вверх. В частности, акции технологических компаний помогли выйти из "медвежьего рынка" в 2022 году, а также установить несколько исторических рекордов.

Тогда как в текущем году акции "Великолепной семерки" подешевели более чем на 6,5%. Их суммарная рыночная капитализация снизилась на 2,5 триллиона долларов. Это связано с тем, что инвесторов беспокоят следующие моменты:

Успех китайской компании DeepSeek поставила под сомнение лидерство американских компаний в секторе искусственного интеллекта.

Торговая война, которую развязал президент США Дональд Трамп. Это привело к тому, что концепция "американской исключительности" оказалась под угрозой.

опиравшейся на технологическое превосходство и сильные перспективы роста.

Собственные трудности американских техгигантов.

К теме! Фондовый рынок США обвалился на 6,6 триллиона долларов за 3 и 4 апреля. Напомним, что 2 апреля Трамп объявил тарифы для большинства стран мира. Технологические компании, которые еще называют Magnificent 7 или "великолепная семерка", потеряли 1,8 триллиона долларов капитализации.

В общем аналитики ожидают, что в 2025 году акции американских технологических компаний увеличат прибыль на 16%. Для сравнения, годом ранее прогнозировали рост на 37%.