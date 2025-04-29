Топові компанії втрачають позиції на фондовому ринку США

Компанії "Чудової сімки" мають серйозні проблеми на фондовому ринку. Йдеться про технологічні компанії Alphabet, Amazon.com, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia і Tesla. Про це інформує 24 Канал з посиланням на WSJ.

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Техгіганти досить невдало почали 2025 рік. При цьому попередні два роки саме ці компанії штовхали ринок вгору. Зокрема, акції технологічних компаній допомогли вийти з "ведмежого ринку" в 2022 році, а також встановити декілька історичних рекордів.

Тоді як у поточному році акції "Чудової сімки" подешевшали на понад 6,5%. Їхня сумарна ринкова капіталізація знизилася на 2,5 трильйона доларів. Це пов'язано з тим, що інвесторів турбують такі моменти:

Успіх китайської компанії DeepSeek поставила під сумнів лідерство американських компаній в секторі штучного інтелекту.

Торгова війна, яку розв'язав президент США Дональд Трамп. Це призвело до того, що концепція "американської винятковості" опинилася під загрозою.

що спиралася на технологічну перевагу і сильні перспективи зростання.

Власні труднощі американських техгігантів.

До теми! Фондовий ринок США обвалився на 6,6 трильйона доларів за 3 та 4 квітня. Нагадаємо, що 2 квітня Трамп оголосив тарифи для більшості країн світу. Технологічні компанії, які ще називають Magnificent 7 або "чудова сімка", втратили 1,8 трильйона доларів капіталізації.

Загалом аналітики очікують, що у 2025 році акції американських технологічних компаній збільшать прибуток на 16%. Для порівняння, роком раніше прогнозували зростання на 37%.