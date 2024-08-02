Яка валюта найдорожча у світі: десятка найстійкіших серед усіх країн

Для більшості українців найстійкішими та найдорожчими валютами є долар та євро, адже ними всі користуються у нашій країні. Втім, це далеко не найдорожчі валюти.

Найдорожча у світі валюта

У світі є валюти, які вже багато років тримають свій курс на високих позиціях без сильних коливань, повідомляє 24 Канал. Серед цих валют по вартості долар та євро не входять навіть у трійку лідерів.

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Найдорожчою валютою у світі виявилася динара Кувейту (KWD) – приблизно 132,98 гривні.

На другому місці теж динари, але вже Бахрейну (BHD) – 107,94 гривні. Трійку лідерів закриває оманський ріал (OMR) з вартістю 105,80 гривні.

Продовжують список ТОП-10 наступні валюти: