Раніше найдорожчими речами вважалися ті, які. збагачені коштовним камінням, дорогоцінними металами та унікальними тканинами. У теперішній час цінності дещо інші.

Яка річ найдорожча у світі зараз?

Зараз найдорожчими вважаються найтехнологічніші речі, що здатні змінити світ, повідомляє 24 Канал з посиланням на How Stuff Works.

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Тому не дивно, що зараз найдорожчою річчю створеною людьми, за даними з книги рекордів Гіннеса, є Міжнародна космічна станція (МКС). Вартість цього винаходу – 150 мільярдів доларів.



Як виглядає міжнародна космічна станція / Фото Вікіпедія

Цікаво! Залом побудова цієї станції зайняла 12 років.

З 2000 року на цій станції проводяться наукові експерименти. Також там проживають астронавти, які є вихідцями з 18 різних країн.



Джош Кассада астронавт NASA вийшов у відкритий космос, аби встановити сонячну батарею на сегменті ферми Starboard-4 Міжнародної космічної станції / Фото NASA

Зауважте! Вартість цієї станції продовжує щороку зростати.