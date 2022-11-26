Переїзд без шоку для бюджету: 5 країн Європи з найдешевшою вартістю життя
Джерело:Schengenvisainfo
Переїзд в іншу країну – це завжди серйозний крок, навіть якщо є продуманий план. Одне із найважливіших питань у цьому процесі стосується вартості життя. Про найдешевші країни Європи – далі у матеріалі.
Задля того, аби рішення про переїзд до іншої країни якомога менше вдарило по бюджету варто звернути увагу на країни Європи, які увійшли до рейтингу з найдешевшою вартістю життя.
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Румунія
У Східній Європі Румунія – це одна з найдешевших країн для життя, яка є дуже популярна серед іноземців. Виділяють відразу кілька причин:
- Привітні люди;
- Дешева їжа;
- Доступні умови для життя.
Загалом вартість життя у Румунії для однієї людини оцінюють у 500 доларів за місяць. Це сума без врахування оренди.
Болгарія
Далі йде Болгарія, де кожен може знайти вдалий варіант в межах бажаного бюджету. Одна людина має розраховувати на витрати протягом місяця у розмірі 506 доларів США, без оренди.
Албанія
До переліку найдешевших країн Європи для життя також потрапила Албанія. Іноземців тут приваблює природа та доступні умови життя. В середньому для однієї людини в місяць потрібно буде розраховувати на бюджет у розмірі 420 доларів, без врахування орендної плати.
Чехія
Ця країна відома у світі своєю довгою та різноманітною історією. Для іноземців ключовими перевагами є безпека та доступність життя у Чехії. Протягом місяця одній людині потрібно розраховувати на бюджет у розмірі 627 доларів. Ця сума не включає витрат на оренду житла.
Польща
Сусідня країна, яка за останні десятиліття досягла значного економічного розвитку, також увійшла до рейтингу найдешевших країн Європи для життя. Одна людина у цій країні в середньому буде витрачати 525 доларів на місяць, знову без врахування плати за оренду.