Переезд без шока для бюджета: 5 стран Европы с самой дешевой стоимостью жизни

Переезд в другую страну – это всегда серьезный шаг, даже если есть продуманный план. Одним из важнейших вопросов в этом процессе касается стоимости жизни. О самых дешевых странах Европы – далее в материале.

Для того чтобы решение о переезд в другую страну как можно меньше ударило по бюджету стоит обратить внимание на страны Европы, вошедшие в рейтинг с самой дешевой стоимостью жизни.

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Румыния

В Восточной Европе Румыния – это одна из самых дешевых стран для жизни, которая очень популярна среди иностранцев. Выделяют сразу несколько причин:

Приветливые люди;

Дешевая еда;

Доступны условия для жизни.

В целом стоимость жизни в Румынии для одного человека оценивают в 500 долларов в месяц. Это сумма без учета аренды.

Улица в одном из городов Румынии / Фото Unsplash

Болгария

Далее следует Болгария, где каждый может найти удачный вариант в пределах желаемого бюджета. Один человек должен рассчитывать на расходы в течение месяца в размере 506 долларов США. Это без учета аренды.

Албания

В список самых дешевых стран Европы для жизни также попала Албания. Иностранцев здесь привлекает природа и условия жизни. В среднем для одного человека в месяц нужно будет рассчитывать на бюджет в размере 420 долларов, без учета арендной платы.

Чехия

Эта страна известна в мире своей длинной и разнообразной историей. Для иностранцев ключевыми преимуществами являются безопасность и доступность жизни в Чехии. В течение месяца одному человеку нужно рассчитывать на бюджет в размере 627 долларов. Эта сумма не включает расходы на аренду жилья.

Столица Польши / Фото Unsplash

Польша

Соседняя страна, за последние десятилетия достигшая значительного экономического развития, также вошла в рейтинг самых дешевых стран Европы для жизни. Один человек в этой стране в среднем будет тратить 525 долларов в месяц, снова без учета платы за аренду.