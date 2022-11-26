Задля того, аби рішення про переїзд до іншої країни якомога менше вдарило по бюджету варто звернути увагу на країни Європи, які увійшли до рейтингу з найдешевшою вартістю життя.

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Румунія

У Східній Європі Румунія – це одна з найдешевших країн для життя, яка є дуже популярна серед іноземців. Виділяють відразу кілька причин:

Привітні люди;

Дешева їжа;

Доступні умови для життя.

Загалом вартість життя у Румунії для однієї людини оцінюють у 500 доларів за місяць. Це сума без врахування оренди.

Вулиця в одному з міст Румунії / Фото Unsplash

Болгарія

Далі йде Болгарія, де кожен може знайти вдалий варіант в межах бажаного бюджету. Одна людина має розраховувати на витрати протягом місяця у розмірі 506 доларів США, без оренди.

Албанія

До переліку найдешевших країн Європи для життя також потрапила Албанія. Іноземців тут приваблює природа та доступні умови життя. В середньому для однієї людини в місяць потрібно буде розраховувати на бюджет у розмірі 420 доларів, без врахування орендної плати.

Чехія

Ця країна відома у світі своєю довгою та різноманітною історією. Для іноземців ключовими перевагами є безпека та доступність життя у Чехії. Протягом місяця одній людині потрібно розраховувати на бюджет у розмірі 627 доларів. Ця сума не включає витрат на оренду житла.

Столиця Польщі / Фото Unsplash

Польща

Сусідня країна, яка за останні десятиліття досягла значного економічного розвитку, також увійшла до рейтингу найдешевших країн Європи для життя. Одна людина у цій країні в середньому буде витрачати 525 доларів на місяць, знову без врахування плати за оренду.