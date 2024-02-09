Найбільший нафтопереробний завод Індії відмовляється купувати нафту з Росії, але є нюанси

Індія – це країна, яка попри повномасштабне вторгнення Росії в Україну активно купувала нафту агресора. Проте потужний нафтопереробний завод в країні нещодавно "змінив" рішення щодо російської сировини.

Загалом повідомляють, що все менше покупців прагнуть купувати найвідомішу марку російської нафти – Urals. Проте індійське підприємство відмовилося купувати інший сорт сировини з Росії.

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Найбільший нафтопереробний завод Індії не купує російську нафту

Йдеться про нафту марки "Сокол", яку відмовився купувати найбільший нафтопереробний завод BPCL. Головна причина – банки-посередники не хочуть проводити платежі. Додають, що у світі більше немає охочих купувати цю марку нафти.

Представники заводу заявили, що атаки у Червоному морі не вплинули на постачання російської нафти до Індії. Також у компанії BPCL заявили, що готові купувати сировину з будь-яких фінансово вигідних джерел. Зокрема, завод розглядав можливість придбання нафти з Венесуели, але їх не влаштували умови. Мовляв, знижка має бути приблизно 10 доларів.

Нагадаємо, що наприкінці грудня стало відомо, що судна з російською нафтою застрягли біля берегів Індії. Усе через те, що виникли проблеми з оплатою у банках ОАЕ. Цікаво, що російський чиновник розповів про зміну географії ринків збуту для нафти за останні 2 роки. За його словами, на сьогодні майже 90% сировини Росія продає лише до двох країн: Китаю та Індії.