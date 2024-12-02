Битва за ринок збуту нафти: Саудівська Аравія витісняє Росію з надважливого регіону

Саудівська Аравія знову збільшує свою частку на ринку Азії. Важливі зміни зафіксували у листопаді 2024 року.

Саудівська Аравія збільшила свою частку на ринку Азії

За підсумками листопаду 2024 року, Саудівська Аравія збільшила обсяги експорту до країн Азії. Ба більше, йдеться про те, що країна повернула свою частку на цьому ринку. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Згідно з даним LSEG Oil Research, експорт чорного золота з Саудівської Аравії в Азію зріс до 5,83 мільйона барелів на добу в листопаді. Для порівняння, місяцем раніше цей показник становить 5,28 мільйона барелів на добу.

При цьому відомо, що Росія скоротила обсяги постачання своєї нафти на ринок Азії. Це може бути ранньою ознакою зміни динаміки ринку. Річ у тому, що у листопаді імпорт російської нафти зменшився до 3,51 мільйона барелів на добу. У жовтні цей показник становив 3,96 мільйона барелів на добу, що є найнижчим показником з січня.

Важливо! Дані за листопад свідчать, що Азія імпортувала на 550 тисяч барелів нафти на добу з Саудівської Аравії. Частка Росії на цьому ринку зменшилася на 450 тисяч барелів на добу.

Цьому переходу не завадило навіть підвищення Саудівською Аравією цін для клієнтів з Азії. Паралельно транспортування російської нафти стає все дорожчим. Це пов'язано із більш тривалим морським шляхом з російських портів на Балтиці до пунктів призначення в Азії.