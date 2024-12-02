Битва за рынок сбыта нефти: Саудовская Аравия вытесняет Россию из важнейшего региона

Саудовская Аравия снова увеличивает свою долю на рынке Азии. Важные изменения зафиксировали в ноябре 2024 года.

Саудовская Аравия увеличила свою долю на рынке Азии

По итогам ноября 2024 года, Саудовская Аравия увеличила объемы экспорта в страны Азии. Более того, говорится о том, что страна вернула свою долю на этом рынке. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Стоит внимания Что делать, когда банк заблокировал зарплатную карту

Согласно данным LSEG Oil Research, экспорт черного золота из Саудовской Аравии в Азию вырос до 5,83 миллиона баррелей в сутки в ноябре. Для сравнения, месяцем ранее этот показатель составляет 5,28 миллиона баррелей в сутки.

При этом известно, что Россия сократила объемы поставок своей нефти на рынок Азии. Это может быть ранним признаком изменения динамики рынка. Дело в том, что в ноябре импорт российской нефти уменьшился до 3,51 миллиона баррелей в сутки. В октябре этот показатель составлял 3,96 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким показателем с января.

Важно! Данные за ноябрь свидетельствуют, что Азия импортировала на 550 тысяч баррелей нефти в сутки из Саудовской Аравии. Доля России на этом рынке уменьшилась на 450 тысяч баррелей в сутки.

Этому переходу не помешало даже повышение Саудовской Аравией цен для клиентов из Азии. Параллельно транспортировка российской нефти становится все дороже. Это связано с более длительным морским путем из российских портов на Балтике до пунктов назначения в Азии.