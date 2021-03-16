Понад 500 мільйонів доларів: найбільший акціонер Wizz Air продає акції авіаперевізника

Джерело:MarketScreener
Компанія Indigo Partners, яка вважається найбільшим акціонером Wizz Air, запланувала продати акцій авіаперевізника. Сума продажів становить 400 мільйонів фунтів – 556,8 мільйонів доларів.
Інвестиційна компанія Indigo Partners є власницею 15 мільйонів акцій (17,5%) акцій Wizz Air; Про це видання посилається на дані британського банку Barclays PLC, який виступає координатором угоди.
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За інформацією банку, продаж акцій відбуватиметься в рамках прискореного процесу букбілдінга, який почнеться негайно.
Наступне оголошення зроблять після завершення букбілдінга, в якому буде вказано кількість розміщення акцій та валові надходження від цього,
– заявили в Barclays PLC.
Зважаючи на останні ціни закриття акцій Wizz Air, частка Indigo Partners в авіакомпанії становить 825 мільйонів фунтів.
Що відомо про компанію Wizz Air