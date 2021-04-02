Рекордний обвал за 4 роки: що сталося з цінами на золото

Початок 2021 року виявився надзвичайно невдалим для позицій золота на ринку. Це найгірший показник з 2016 року. Чому так сталося – читайте далі.

У березні ф'ючерси на золото просіли на 0,8%. Загалом за перший квартал 2021 року цінні папери на золото впали відразу на 9,5%.

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Чому так сталося

Стрімке падіння золота за останні три місяці – це результат зростання апетитів до ризиків зі сторони інвесторів. Зважаючи на ситуацію на ринку, дорогоцінному металу буде досить складно повернути втрачені активи.

Крім того, на позиції "жовтого металу" на ринку вплинули й інші фактори:

зростання курсу американського долара,

зацікавленість біткойном з боку інвесторів,

підвищення прибутковості державних облігацій США.

Схожа ситуація склалася також зі сріблом. Протягом березня метал втратив в ціні на 7,2%, а за підсумками першого кварталу – на 7,1%.

За даними порталу Gold Price, наразі ціна на дорогоцінний метал зупинилася на позначці 1734 долари за унцію.

Ціни на золото різко пішли вниз / Інфографіка Libertex

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Що буде з цінами

Очікують, що ціна на золото в короткотривалій перспективі буде залежати від волатильності ринку та чутливості інвесторів до інформації про інфляцію.

Волатильність – це показник, який характеризує тенденції зміни ринкових цін і доходів впродовж певного часу.

На квітневих торгах вартість золота дещо зросла у зв'язку з закриттям коротких позицій в кінці кварталу.

За даними Capital Economics, до кінця 2021 року вартість однієї унції золота буде дорівнювати 1600 доларів США. Натомість, ціна на срібло та на платину піде вниз – до 20 та 900 доларів за унцію відповідно.