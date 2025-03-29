Далеко від лідерів: скільки нафти у США
- США видобувають найбільші обсяги нафти у світі, але не є лідером за запасами нафти.
- Запаси нафти та конденсату у США оцінюються в 74 мільярди барелів, а сирої нафти трохи менш як 36 мільярдів барелів.
США – це одна із найпотужніших країн світу, яка роками видобуває рекордні обсяги нафти. При цьому США хоча й володіють значними запасами нафти, але не зрівняються з лідерами рейтингу.
Скільки нафти в США
США – це країна, яка уже роками видобуває найбільші обсяги нафти у світі. Проте за запасами чорного золота США, хоча входять до першої десятки рейтингу, але далеко від лідерів, пише 24 Канал з посиланням на OilPrice.
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Загалом запаси нафти та конденсату у США оцінили приблизно в 74 мільярди барелів. За іншими оцінками, резерви сирої нафти, які належать першій економіці світу, становлять трохи менш як 36 мільярдів барелів. Нагадаємо, що країною з найбільшими запасами нафти у світі є Венесуела. Резерви цієї країни становлять понад 300 мільярдів барелів нафти.
У 2024 році стало відомо, що США шостий рік поспіль видобувають найбільше нафти у світі. Країна не лише є лідером за цим показником у світі, але й, за оцінками Управління енергетичної інформації (EIA), навряд чи інша країна зможе скинути американців з п'єдесталу.
До теми! У Goldman Sachs оновили прогноз для цін на нафту на 2025 та 2026 роки. Вони очікують, що ціни на нафту знизяться до кінця поточного року. Ба більше, вони прогнозують зниження цін ще у 2026 році.