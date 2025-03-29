Далеко від лідерів: скільки нафти у США

США – це одна із найпотужніших країн світу, яка роками видобуває рекордні обсяги нафти. При цьому США хоча й володіють значними запасами нафти, але не зрівняються з лідерами рейтингу.

Скільки нафти в США

США – це країна, яка уже роками видобуває найбільші обсяги нафти у світі. Проте за запасами чорного золота США, хоча входять до першої десятки рейтингу, але далеко від лідерів, пише 24 Канал з посиланням на OilPrice.

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Загалом запаси нафти та конденсату у США оцінили приблизно в 74 мільярди барелів. За іншими оцінками, резерви сирої нафти, які належать першій економіці світу, становлять трохи менш як 36 мільярдів барелів. Нагадаємо, що країною з найбільшими запасами нафти у світі є Венесуела. Резерви цієї країни становлять понад 300 мільярдів барелів нафти.