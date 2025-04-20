Беззаперечні лідери: скільки коштують найбільші нафтові компанії світу

Нафта – це критично важливий ресурс для всього світу. Зокрема, завядки цьому нафтові компанії мають неабияке значення для країн та глобальної економіки.

Найдорожчі нафтові компанії світу

Сумарна капіталізація п'яти топових нафтових компаній у світі перевищує 2,7 трильйона доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Global Ranking. Це фірми з США, Великої Британії, Китаю та Саудівської Аравії.

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П'ятірку лідерів закриває найбільша нафтова компанія Китаю – PetroChina. Ринкова капіталізація компанії становить 190,6 мільярда доларів. Наступні три позиції у рейтингу займають компанії з Великої Британії та США відповідно:

Shell – 193,70 мільярда доларів.

Chevron – 240,82 мільярда доларів.

Exxon Mobil – 462,45 мільярда доларів.

Найдорожчою компанією у світі є Saudi Aramco. Ринкова капіталізація компанії становить 1,64 трильйона доларів. Це саудівська компанія, яка також має державний статус. Saudi Aramco також виграє від того, що Саудівська Аравія володіє одним із найбільших резервів нафти у світі. Нагадаємо, що Саудівська Аравія за запасами нафти у розмірі 267 мільярдів барелів поступається лише Венесуелі.