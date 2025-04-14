Фондові ринки Китаю відреагували на зміну митної політики США

Фондові біржі в Китаї відреагувала на рішення президента США. Йдеться про внесення змін до митної політики США щодо товарів з Китаю.

Китайські фондові біржі зростають через США

У понеділок, 14 квітня, фондові ринки Китаю демонструють позитивну динаміку. Головна причина – це рішення Дональда Трампа скасувати тарифи на ключові технологічні товари. Про це пише 24 Канал з посиланням на Trading Economics.

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США скасували мита на товари, які активно виробляють в Китаї. До цього переліку входять такі товари:

Смартфони;

Комп’ютери;

Напівпровідники;

Сонячні панелі;

Плоскі дисплеї.

Проте у США попеередили, що ці товари знову можуть потрапити під нові митдляа. За словами міністра торгівлі США, це може статитися у найближчі два місяці. У Китаї уже відреагували на певне послаблення американських мит. Зокрема, міністерство торгівлі Китаю назвало це рішення "невеликим кроком". Крім того, відомство закликає Вашмнгтон повністю скасувати 145% мито на китайські товари.

Акції компаній зростають на двох топових біржах в Китаї: Шанхайська фондова біржа та Шеньчженьська фондова біржа. Загалом Індекс Shanghai Composite зріс на 0,4%, тоді як індекс а Shenzhen Component подорожчав на 0,7%. Найбільший приріст на ринку зафіксували технологічні компанії. Для прикладу, згадаємо про такі компанії:

Акції Luxshare Precision подорожчали на 2%;

Цінні папери Goertek зросли на 3,5%;

Акції компанії Zhongji Innolight додали в ціні 6,4%;

Цінні папери Shanghai Belling подорожчали на 4,4%;

Акції Lens Technology зросли в ціні на 3%.

Нагадаємо, влада Китаю обмежила операції з цінними паперами на біржі для хедж-фондів та великих роздрібних інвесторів. Мовляв, вони не можуть проводити операції в понад 50 мільйонів юанів. За дотриманням лімітів мають стежити брокери, які повинні повідомляти про відповідні зміни своїх клієнтів.