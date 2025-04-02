Група топових експортерів нафти має нові плани щодо видобування нафти

В ОПЕК+ запланували важливу зустріч, аби узгодити політику щодо видобутку в травні. Джерела, які обізнані з ситуацією, поділилися важливою інформацією про видобуток нафти нафтовим картелем.

ОПЕК+ планує зустріч щодо видобутку нафти

ОПЕК+ планує провести зустріч, аби обговорити план щодо видобутку нафти. Зустріч в онлайн форматі пройде у четвер, 3 березня, пише 24 Канал з посиланням на Reuters. У центрі уваги 8 країн, які входять до ОПЕК+, планують збільшити обсяги видобування нафти з наступного місяця.

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Ці країни уже збільшують обсяги видобування нафти. Проте на зустрічі, як очікують, вони погодять подальше збільшення видобутку з травня. Згідно з інформацією від джерел, які обізнані з ситуацією, 8 країн-членів ОПЕК+ планують збільшити видобуток нафти на 135 тисяч барелів на день з наступного місяця.

Нагадаємо, що аналітики з Goldman Sachs оновили прогноз цін на нафту на 2025 та 2026 роки. Експерти очікують зниження цін на нафту як до кінця поточного року, так й в наступному. Вони враховували плани ОПЕК+ щодо видобутку та перспективи попиту на ринку.

Що таке ОПЕК Це картель, створений нафтовидобувними країнами для стабілізації цін на нафту. Членами цієї організації є країни, чия економіка залежить від доходів з експорту нафти. Членами організації наразі є 12 країн: Алжир, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ, Саудівська Аравія.



На тлі різкого падіння цін на нафту у 2016 році до ініціатив ОПЕК для контролю ситуації на ринку вирішили долучитися ще 10 країн – Росія, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзія, Оман, Південний Судан та Судан. Це і стало ОПЕК+.

Це вдруге країни ОПЕК+ можуть збільшити обсяги видобування нафти у рамках плану скорочення видобутку на мільйони барелів на добу, який група запровадила з 2022 року. Водночас ОПЕК+ тисне на інших виробників нафти. Це стосується країн, які перевищили свої цільові показники щодо видобутку сировини. Нафтовий картель прагне, аби вони обмежили видобуток, а також на деякий час знизили рівень видобутку, аби компенсувати перевищені показники.

