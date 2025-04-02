Группа топовых экспортеров нефти имеет новые планы по добыче нефти

В ОПЕК+ запланировали важную встречу, чтобы согласовать политику по добыче в мае. Источники, которые знакомы с ситуацией, поделились важной информацией о добыче нефти нефтяным картелем.

ОПЕК+ планирует встречу по добыче нефти

ОПЕК+ планирует провести встречу, чтобы обсудить план по добыче нефти. Встреча в онлайн формате пройдет в четверг, 3 марта, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters. В центре внимания 8 стран, которые входят в ОПЕК+, планируют увеличить объемы добычи нефти со следующего месяца.

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Эти страны уже увеличивают объемы добычи нефти. Однако на встрече, как ожидают, они согласуют дальнейшее увеличение добычи с мая. Согласно информации от источников, которые знакомы с ситуацией, 8 стран-членов ОПЕК+ планируют увеличить добычу нефти на 135 тысяч баррелей в день со следующего месяца.

Напомним, что аналитики из Goldman Sachs обновили прогноз цен на нефть на 2025 и 2026 годы. Эксперты ожидают снижения цен на нефть как до конца текущего года, так и в следующем. Они учитывали планы ОПЕК+ по добыче и перспективы спроса на рынке.

Что такое ОПЕК Это картель, создан нефтедобывающими странами для стабилизации цен на нефть. Членами этой организации являются страны, чья экономика зависит от доходов от экспорта нефти. Членами организации сейчас являются 12 стран: Алжир, Венесуэла, Габон, Экваториальная Гвинея, Ирак, Иран, Республика Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия.



На фоне резкого падения цен на нефть в 2016 году к инициативам ОПЕК для контроля ситуации на рынке решили присоединиться еще 10 стран – Россия, Казахстан, Мексика, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Малайзия, Оман, Южный Судан и Судан. Это и стало ОПЕК+.

Это второй раз страны ОПЕК+ могут увеличить объемы добычи нефти в рамках плана сокращения добычи на миллионы баррелей в сутки, который группа ввела с 2022 года. В то же время ОПЕК+ давит на других производителей нефти. Это касается стран, которые превысили свои целевые показатели по добыче сырья. Нефтяной картель стремится, чтобы они ограничили добычу, а также на некоторое время снизили уровень добычи, чтобы компенсировать превышенные показатели.

