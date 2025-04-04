Росіяни врятували нафту, яка застрягла біля берегів Індії

Росія залишається важливим гравцем на ринку нафти. Зокрема, росіяни активно експортують сировину в Азію. Проте не завжди цей процес проходить без проблем.

Росія рятує свою нафту, яка застрягла біля берегів Індії

Російську нафту, яка застрягла біля берегів Індії, перевантажують на інше судно. Нагадаємо, що танкер, на якому транспортували сировину, раніше не прийняв індійський порт, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Варто додати, що йдеться про 767 тисяч барелів російської нафти.

Зверніть увагу Ціни на нафту на шляху до найгіршого спаду за місяці

Це свідчить, що трейдери знаходять варіанти обходу бар'єрів від регуляторів, аби продовжити перевезення так званих "чутливих" вантажів. Зокрема, російську нафту перевантажили на судно Ozanno, який ходить під прапором Сан-Томе і Прінсіпі. Це країна в Центральній Африці.

Судно Andaman Skies, яке належить Гондурасу, відмовили у вході в індійський порт, оскільки воно не мало належних документів. Танкер перевозив нафту для державної нафтової компанії в Індії. Додають, що танкер Ozanno має зайти в індійський порт уже на цих вихідних. Наразі невідомо, до якого саме порту прямує танкер з російською нафтою.

Важливо! Росія обмежила експорт нафти з порту в Чорному морі. Головна причина такого рішення Москви – заяви Дональда Трампа про можливе посилення санкцій проти Росії. Річ у тому, що у Трампа незадоволені прогресом у переговорах щодо припинення вогню в Україні.

Нагадаємо, що Індія є одним із ключових покупців російської нафти, яку транспортують морським шляхом, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Захід запровадив низку санкцій проти Росії через агресію з 2022 року. Відтоді трейдери шукають шляхи подолання перешкод, спричинених американськими санкціями, маскуючи зв'язок суден або вантажів із юридичними особами та суднами, які внесені до чорного списку.