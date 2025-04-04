Россияне спасли нефть, которая застряла у берегов Индии

Россия остается важным игроком на рынке нефти. В частности, россияне активно экспортируют сырье в Азию. Однако не всегда этот процесс проходит без проблем.

Россия спасает свою нефть, которая застряла у берегов Индии

Российскую нефть, которая застряла у берегов Индии, перегружают на другое судно. Напомним, что танкер, на котором транспортировали сырье, ранее не принял индийский порт, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Стоит добавить, что речь идет о 767 тысячах баррелей российской нефти.

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Это свидетельствует о том, что трейдеры находят варианты обхода барьеров от регуляторов, чтобы продолжить перевозки так называемых чувствительных грузов. В частности, российскую нефть перегрузили на судно Ozanno, которое ходит под флагом Сан-Томе и Принсипи. Это страна в Центральной Африке.

Судну Andaman Skies, которое принадлежит Гондурасу, отказали во входе в индийский порт, поскольку оно не имело надлежащих документов. Танкер перевозил нефть для государственной нефтяной компании в Индии. Танкер Ozanno должен зайти в индийский порт уже на этих выходных. Пока неизвестно, в какой именно порт направляется танкер с российской нефтью.

Важно! Россия ограничила экспорт нефти из порта в Черном море. Главная причина такого решения Москвы – заявления Дональда Трампа о возможном усилении санкций против России. Дело в том, что у Трампа недовольны прогрессом в переговорах по прекращению огня в Украине.

Напомним, что Индия является одним из ключевых покупателей российской нефти, которую транспортируют морским путем, после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Запад ввел ряд санкций против России из-за агрессии с 2022 года. С тех пор трейдеры ищут пути преодоления препятствий, вызванных американскими санкциями, маскируя связь судов или грузов с юридическими лицами и судами, которые внесены в черный список.