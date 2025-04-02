Росія обмежила експорт нафти через Чорне море: до чого тут Трамп

Росія, яка є другим за величиною експортером нафти у світі, запровадила додаткові обмеження на експорт нафти. Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters. Нові обмеження торкнулися одного із потужних маршрутів експорту нафти.

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Росія призупинила роботу одного причалу в чорноморському порту Новоросійськ на 90 днів. Новоросійський порт є одним найбільших експортних пунктів в Росії. Призупинення одного причалу навряд чи значно вплине на роботу порту.

Зверніть увагу! На цей крок росіяни пішли всього через день після обмеження обсягів завантаження нафти з ключового каспійського трубопроводу. Так Росія реагує на заяви президента США Дональда Трампа про мирні переговори щодо війни в Україні.

Зокрема, Трамп заявив, незадоволений Росією і темпами прогресу в мирних переговорах з Україною. Він також пригрозив введенням вторинних тарифів для тих, хто купує російську нафту. У Трампа також вважають, що Володимир Путін затягує переговори. У відповідь США готові ввести жорсткіші санкції проти Росії.