Топові експортери нафти перенесли важливу зустріч: відома нова дата

Члени ОПЕК+ перенесли зустріч, на якій мали ухвалити новий план щодо обсягів видобування. В ОПЕК також пояснили причину такого рішення

ОПЕК+ перенесла важливу зустріч

ОПЕК+ вирішила перенести зустріч щодо обсягів видобування нафти, яка мала відбутися на вихідних. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Секретаріат ОПЕК заявив, що затримка пов'язана з тим, що кілька міністрів візьмуть участь у засіданні Ради співробітництва країн Перської затоки в Кувейті. Цей захід запланований на неділю, 1 грудня.

Важливо! У минулому Організація країн-експортерів нафти та її партнери переносили дати зустрічей, коли їм потрібно було більше часу для укладення угоди.

Нагадаємо, що нафтовий картель має на меті обговорити, чи варто продовжувати відновлення поставок, починаючи зі збільшення на 180 тисяч барелів на добу в січні.

На цьому тижні уже звучали заяви про те, що уже почали переговори про відтермінування цього кроку, можливо, на кілька місяців. Представники лідерів ОПЕК+ – Саудівська Аравія і Росія – цього тижня відвідали Ірак і Казахстан.

Наразі альянсом постав перед незручною дилемою: продовжити обмеження обсягів видобування нафти аж до 2025 року або ж ризикувати надлишком пропозиції на світовому ринку. За даними Міжнародного енергетичного агентства, навіть продовження обмежень на весь рік не зможе запобігти значному надлишку нафти на ринку.