Від Ріанни до конкурентки Маска: що варто знати про жінок з Forbes з капіталом у 118 мільярдів

Жінки продовжують впевнено руйнувати скляні стелі, встановлювати рекорди та завойовувати нові фінансові вершини. Авторитетне видання Forbes сьомий рік поспіль презентує рейтинг успішних жінок, які створили себе самі.

Бум фондових ринків та шквал IPO збільшили статки сотні жінок-підприємців, які входять до рейтингу, на 31% в порівнянні з 2020 роком. За даними Forbes, загалом їхній капітал оцінюють у 118 мільярдів доларів.

До теми Жодних секретів: головні правила жінок-інвесторів на фінансових ринках

Найбагатші жінки США

Першу сходинку у рейтингу четвертий рік підряд займає Дайан Хендрікс, яка разом зі своїм вже покійним чоловіком Кеном Хендріксом, створила компанію American Builders & Contractors Supply Co. Цього року вона стала першою жінкою США, яка самостійно заробила більше ніж 10 мільярдів доларів. Її капітал оцінюють в 11 мільярдів доларів. Другою стала Джуді Фолкнер, яка у 1979 році заснувала провідну компанію у США з постачання програмного забезпечення для ведення медичної документації Epic. Вона заробила 7 мільярдів доларів. Трійку лідерів закриває Маргарет Вітмен з капіталом 6,3 мільярда доларів. Вона найбільше відома тим, що під її керівництвом продажі компанії eBay зросли з 5,7 мільйона до 8 мільярдів доларів.

IPO Це первинне публічне розміщення акцій приватної компанії на біржі (Нью-Йоркська фондова біржа (NYSE), NASDAQ). Так компанії залучають кошти від інвесторів для продовження розвитку бізнесу, масштабування свого продукту або послуги для ширшого кола клієнтів.

Всесвітньо відома співачка Ріанна вперше потрапила до цього рейтингу з капіталом у 1,7 мільярда доларів, опинившись на 16-й сходинці. Левову частку її капіталу складає прибуток від компанії Fenty. Загалом новачками цьогорічного рейтингу стали 15 жінок, які займаються бізнесом, зокрема:

Енн Войцікі – співзасновниця компанії 23andMe з 1,1 мільярда доларів;

доларів; Вітні Вулф Херд – засновниця додатку для знайомств Bumble, капітал якої становить 1,3 мільярда доларів;

доларів; Кім Кардашян-Вест – зірка реаліті-шоу та власниця бренду Skims. Її статки оцінюють в 1,2 мільярда доларів.

доларів. Дженні Джаст – засновниця фірми з торгівлі опціонами Peak6 Capital Management з капіталом у 1,5 мільярда доларів.

доларів. Робін Джонс – власниця страхової компанії, яка заробила 1,3 мільярда доларів;

доларів; Сінді Кроуфорд – супермодель збільшила свій капітал до 255 мільйонів доларів завдяки власному косметичному бренду Meaningful Beauty. Вона займає останню сходинку рейтингу Forbes.

Кайлі Дженнер та Кім Кардашян-Вест увійшли до рейтингу Forbes / Фото Getty Images

Дві третини жінок з цього списку є засновницями або співзасновницями компаній в найрізноманітніших галузях – від сонячної енергетики (Лінн Джуріч з SunRun, яку називають конкуренткою Ілона Маска) до онлайн-освіти (Рейчел Карлсон з Guild Education). Двадцять шість з них – генеральні директорки, наприклад Сафра Кац з компанії Oracle. Вік найбагатших жінок Америки коливається в діапазоні від 23 до 95 років. Статус наймолодшої багатійки має Кайлі Дженнер, капітал якої становить 620 мільйонів доларів. Найстаршою бізнесвумен стала Еліс Шварц, статки якої оцінюють у 2,9 мільярда доларів.