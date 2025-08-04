Історично багато найбагатших сімей Європи заклали свої статки ще багато поколінь тому. Однак в останні десятиліття ряд підприємницьких династій зумів побудувати успішний бізнес з нуля, поклавши початок новим поколінням багатства.

Які статки сім'ї Ферреро?

Ferrero – улюблений багатьма італійський виробник шоколаду, добре відомий у всьому світі. Заснована П'єтро Ферреро в 1946 році після винаходу ним горіхово-шоколадного крему, компанія перетворилася на одного з найбільших гравців на ринку кондитерських виробів.

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У її портфелі – такі знакові бренди, як Nutella, Kinder і Ferrero Rocher. Завдяки успіху Nutella, Ferrero став найбільшим споживачем лісових горіхів у світі, закуповуючи близько 25% їх глобального виробництва. Статки сім'ї Ферреро дорівнюють 24,1 мільярда доларів.

Джованні Ферреро / фото Getty Images

Після періоду бурхливого зростання під керівництвом сина засновника, Мікеле Ферреро, компанія перейшла до наступного покоління – сина Мікеле, П'єтро (названому на честь діда).

Однак у 2011 році П'єтро загинув в результаті велоаварії в Південній Африці у віці 47 років, і керівництво компанією перейшло до його брата Джованні, який став головою і CEO.

Цікаво! Сам Мікеле Ферреро помер у лютому 2015 року. Управління сімейними статками перейшло до його вдови Майри Франке Фіссоло.

Які статки сім'ї Мюльє?

Якщо в США найвідомішою роздрібною династією вважається сім'я Уолтон, то у Франції аналогом виступає сім'я Мюльє, яка володіє одним з найбільших роздрібних конгломератів у світі.

Спочатку сімейний бізнес був пов'язаний з текстилем, але після занепаду французької текстильної промисловості в 1950-х роках Мюльє переключилися на ритейл.

Засновник французької дистриб'юторської групи Auchan Жерар Мюльє / фото Getty Images

У 1961 році Жерар Мюльє відкрив перший магазин Auchan, натхненний американською моделлю супермаркетів.

Сьогодні під управлінням групи знаходяться такі великі бренди, як Auchan, Boulanger, Decathlon і Phildar, а статки родини Мюльє дорівнюють 30 мільярдів доларів.

Цікаво! Власниками холдингу Association Familiale Mulliez є близько тисячі членів сім'ї, і близько 600 з них – двоюрідні брати та сестри – стали мільйонерами.

Які статки сім'ї Бетанкур?

Косметичний гігант L'Oréal був заснований в 1909 році французьким хіміком Еженом Шуеллером. Згодом компанія стала найбільшим у світі виробником косметики та засобів для догляду за волоссям і шкірою.

Ліліан Беттанкур / фото Getty Images

У 1957 році після смерті батька компанію успадкувала Ліліан Бетанкур, ставши найбільшим акціонером. Вона довгий час очолювала раду директорів, поки у 2012 році суд не позбавив її цієї посади — з ініціативи дочки, яка заявила, що мати страждає на деменцію.

Цікаво! На місце Ліліан Бетанкур в раді директорів прийшов її онук – Жан-Віктор Мейерс.

На сьогодні сім'я контролює 33% акцій L'Oréal, а статки Бетанкур оцінюються в 36,1 мільярда доларів.

Які статки сім'ї Арно?

Сім'я Арно найбільш відома як власник найбільшого у світі конгломерату у сфері предметів розкоші – LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton). Бернар Арно очолив компанію в 1989 році, ставши головою і генеральним директором, і відтоді перетворив її на світову імперію, що об'єднує понад 70 брендів і понад 3700 магазинів по всьому світу.

Бернар Арно / фото Getty Images

Успадкувавши від батька будівельну, а потім девелоперську компанію, Арно в 1980-х вклався в індустрію розкоші, придбавши компанію Financière Agache за 15 млн доларів. Це дало йому контроль над Christian Dior – першим престижним брендом в його колекції.

Цікаво! Зараз до управління підключені двоє його дітей Бернар Арно Антуан і Дельфін.

Сукупні статки сім'ї Арно становлять 39,6 мільярда доларів. Вони вважаються найбагатшою сім'єю Франції.

Які статки сім'ї Ортега?

Засновник Zara Амансіо Ортега походить з бідної родини. За його словами, вирішальним моментом стала сцена з дитинства, коли в продуктовому магазині його матері відмовили в товарі в борг, відтоді він пообіцяв собі, що його родина більше ніколи не буде страждати від бідності.

Марта Ортега та Амансіо Ортега / фото Getty Images

Ставши засновником і головою правління групи Inditex, до якої входить бренд Zara, Ортега вивів компанію в лідери ринку швидкої моди. Станом на січень 2017 року його статки оцінювалися в 72,8 мільярда доларів.

Цікаво! Після смерті його дружини, їхня дочка Сандра успадкувала 7% акцій Inditex і стала найбагатшою жінкою в Іспанії.