Найбагатші люди світу стали ще багатшими в 2024 році

У 2024 році світові багатії суттєво збільшили свої статки. Зокрема, 12 мільярдерів стали багатшими майже на 1 трильйон доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Markets Insider.

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Зростанню статків найзаможніших людей у світі зросли завдяки подорожчанню акцій компаній з технологічного сектору. Для розуміння, індекс Nasdaq 100 завершив рік зі зростанням на приблизно 25%.

Найбільше зростання статків зафіксував Ілон Маск, який уже роками утримує статус найбагатшої людини у світі. Його капітал в 2024 році збільшився на 213 мільярдів доларів. До трійки лідерів також входить сім'я, яка володіє мережею супермаркетів Walmart. Статки родини зросли за рік на 138 мільярдів доларів.

Третю сходинку посів засновник компанії Meta Марк Цукерберг, капітал якого зріс на 81,2 мільярда доларів.

Суттєве зростання статків також зафіксували такі мільярдери: