Міг би стати першим трильйонером: який мільярдер мав можливість обігнати Ілона Маска

Білл Гейтс уже роками входить до рейтингу найбагатших людей у світі. Фінансовий успіх бізнесмена пов'язаний з компанією Microsoft. Цікаво, що статки Гейтса могли б бути зовсім іншими, якби він не ухвалив важливе рішення у своєму житті.

Скільки грошей в Білла Гейтса

Американський бізнесмен та відомий філантроп Білл Гейтс міг би стати першим у світі трильйонером. Цьому завадили деякі рішення співзасновника компанії Microsoft, пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

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За підрахунками Forbes, Білл Гейтс міг би на сьогодні володіти капіталом у розмірі 1,2 трильйона доларів США. Наголошують, що цей сценарій був би реальним, якби мільярдер зберіг усі свої акції Microsoft та не займався благодійністю.

До теми! Це значно більше, ніж капітал, яким на сьогодні володіє найбагатша людина у світі, – Ілон Маск. Статки очільника компанії Tesla на сьогодні Bloomberg оцінює в 344 мільярди доларів. Тоді як Білл Гейтс займає 5 сходинку в рейтингу з капіталом у розмірі 169 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що компанія Microsoft вийшла на біржу в 1986 році. Тоді Гейтсу належало 49% або 11,2 мільйона акцій техгіганта, які оцінювали орієнтовно у 200 мільйонів доларів. Якби підприємець утримував би цінні папери, то його частка на сьогодні становила б 43% компанії, яка б коштувала 1,4 трильйона доларів.

До теми! Зменшення його частки в компанії пов'язують з розподілом активів після розлучення з Меліндою Френч Гейтс. Крім того, додають, що пара ще мала б приємний бонус у розмірі 100 мільярдів доларів у готівці від дивідендів після сплати податків.

Варто додати, що Білл Гейтс свідомо відмовився від значної частини своїх статків. Ба більше, він заявив, що за наступні 20 років (до 2045) віддасть на благодійність майже всі статки, якими володіє зараз. При цьому його частка в компанії Microsoft становить лише 0,9%. У валютному еквіваленті це близько 28 мільярдів доларів.