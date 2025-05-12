Мог бы стать первым триллионером: какой миллиардер имел возможность обогнать Илона Маска

Билл Гейтс уже годами входит в рейтинг самых богатых людей в мире. Финансовый успех бизнесмена связан с компанией Microsoft. Интересно, что состояние Гейтса могло бы быть совсем другим, если бы он не принял важное решение в своей жизни.

Сколько денег у Билла Гейтса

Американский бизнесмен и известный филантроп Билл Гейтс мог бы стать первым в мире триллионером. Этому помешали некоторые решения соучредителя компании Microsoft, пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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По подсчетам Forbes, Билл Гейтс мог бы на сегодня владеть капиталом в размере 1,2 триллиона долларов США. Отмечают, что этот сценарий был бы реальным, если бы миллиардер сохранил все свои акции Microsoft и не занимался благотворительностью.

К теме! Это значительно больше, чем капитал, которым на сегодня владеет самый богатый человек в мире, – Илон Маск. Состояние главы компании Tesla на сегодня Bloomberg оценивает в 344 миллиарда долларов. Тогда как Билл Гейтс занимает 5 строчку в рейтинге с капиталом в размере 169 миллиардов долларов.

Напомним, что компания Microsoft вышла на биржу в 1986 году. Тогда Гейтсу принадлежало 49% или 11,2 миллиона акций техгиганта, которые оценивали ориентировочно в 200 миллионов долларов. Если бы предприниматель удерживал бы ценные бумаги, то его доля на сегодня составляла бы 43% компании, которая бы стоила 1,4 триллиона долларов.

К теме! Уменьшение его доли в компании связывают с распределением активов после развода с Мелиндой Френч Гейтс. Кроме того, добавляют, что пара еще имела бы приятный бонус в размере 100 миллиардов долларов наличными от дивидендов после уплаты налогов.

Стоит добавить, что Билл Гейтс сознательно отказался от значительной части своего состояния. Более того, он заявил, что за следующие 20 лет (до 2045) отдаст на благотворительность почти все состояние, которыми владеет сейчас. При этом его доля в компании Microsoft составляет лишь 0,9%. В валютном эквиваленте это около 28 миллиардов долларов.