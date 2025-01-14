Найбагатша жінка у світі: хто вона і яким капіталом володіє

Видання Bloomberg на постійній основі публікує дані про статки 500 найбагатших людей у світі. До цього рейтингу також входить чимало жінок, які володіють мільярдними капіталами.

Найбагатша жінка у світі

Станом на 14 січня 2025 року до першої трійки найбагатших жінок у світі входять Франсуаза Бетанкур-Маєрс, Еліс Волтон та Джулія Кох. Сумарно їхні статки оцінюють в 254,2 мільярда доларів. Про це пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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На сьогодні найбагатшою жінкою у світі є Еліс Волтон. Це єдина донька засновника мережі роздрібної торгівлі Сема Волтона. Її капітал оцінюють в 110 мільярдів доларів. З початку року статки жінки зросли на 963 мільйони доларів.

Другу сходинку у рейтингу займає американська світська левиця Джулія Кох, яка успадкувала мільярдний капітал від свого чоловіка Девіда Коха. Він помер в 2019 році. На момент створення цього матеріалу, статки жінки становлять 73,4 мільярда доларів. З січня 2025 року Джулія Кох стала багатшою на 420 мільйонів доларів.

Трійку лідерів закриває французька підприємиця Франсуаза Бетанкур-Маєрс з капіталом у розмірі 70,8 мільярда доларів. Спадкоємиця спадкоємицю L’Oreal з початку року втратила 3,67 мільярда доларів.