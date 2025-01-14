Самая богатая женщина в мире: кто она и каким капиталом владеет

Издание Bloomberg на постоянной основе публикует данные о состоянии 500 самых богатых людей в мире. В этот рейтинг также входит немало женщин, которые владеют миллиардными капиталами.

Самая богатая женщина в мире

По состоянию на 14 января 2025 года в первую тройку самых богатых женщин в мире входят Франсуаза Бетанкур-Майерс, Элис Уолтон и Джулия Кох. Суммарно их состояние оценивается в 254,2 миллиарда долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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На сегодня самой богатой женщиной в мире является Элис Уолтон. Это единственная дочь основателя сети розничной торговли Сэма Уолтона. Ее капитал оценивают в 110 миллиардов долларов. С начала года состояние женщины выросло на 963 миллиона долларов.

Вторую строчку в рейтинге занимает американская светская львица Джулия Кох, которая унаследовала миллиардный капитал от своего мужа Дэвида Коха. Он умер в 2019 году. На момент создания этого материала, состояние женщины составляет 73,4 миллиарда долларов. С января 2025 года Джулия Кох стала богаче на 420 миллионов долларов.

Тройку лидеров закрывает французская предпринимательница Франсуаза Бетанкур-Маерс с капиталом в размере 70,8 миллиарда долларов. Наследница наследницу L'Oreal с начала года потеряла 3,67 миллиарда долларов.