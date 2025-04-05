Де найбільше мільярдерів у світі, які володіють рекордними капіталами

У світі продовжує зростати кількість мільярдерів. Ба більше, йдеться про новий рекорд. При цьому найбільше мільярдерів живе у першій економіці світу.

Де найбільше мільярдерів у світі

Станом на 2025 рік у світі зафіксували рекордну кількість мільярдерів. Відповідний статус мають 3 028 осіб, пише 24 Канал з посиланням на видання Forbes, яке оприлюднило новий рейтинг найбагатших людей у світі. За рік у світі стало на 247 мільярдів більше.

Варте уваги Російські мільярдери масово тікають в інші країни: вони володіють величезними статками

У світі не лише рекордна кількість мільярдерів, але й вони багатші, ніж будь-коли. Сумарні статки багатіїв у Forbes оцінили в 16,1 трильйона доларів, що майже на 2 трильйони доларів більше, ніж торік. При цьому у рейтингу продовжують домінувати керівники технологічних компаній. Трійка лідерів наразі виглядає так:

Ілон Маск, який є найбагатшою людиною світу, володіє капіталом у розмірі 342 мільярди доларів.

Статки засновника та очільника Meta Марка Цукерберга становлять 216 мільярдів доларів.

Засновник компанії Amazon Джефф Безос володіє статками у розмірі 215 мільярдів доларів.

До теми! Більшість мільярдерів у Китаї суттєво збільшили свої статки за останній рік. У другій економіці світу також змінився лідер рейтингу найбагатших людей країни. Цей статус отримав Чжан Їмін, який є співзасновником материнської компанії TikTok – ByteDance. Його статки оцінили в 65,5 мільярда доларів.

Лідери рейтингу найбагатших людей світу є американськими бізнесменами. Для розуміння, у США найбільше мільярдерів у світі – 902. У Китаї та Індії живе 516 та 205 мільярдерів. Проте варто додати, що кількість мільярдерів у Китаї без врахування багатіїв з Гонконгу становить 450 осіб.