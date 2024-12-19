Найбагатші люди світу масово втрачають мільярди доларів: що відбувається

Топові мільярдери світу фіксують шалені фінансові втрати. Серед них Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джефф Безос та інші.

Мільярдери масово втрачають гроші

На фондовій біржі в США стрімко знецінюються акції публічних компаній. Зокрема, ключові індекси, які допомагають визначати загальну динаміку ринку, зафіксували суттєвий спад. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNCB.

Цікаво Що відбувається з курсом рубля у день прямої лінії Путіна

Зокрема, Індекс S&P 500, який включає акції найбільших за капіталізацією компаній, впав на 2,59%. Тоді як Індекс NASDAQ з цінними паперами топових компаній з технологічного сектору просів на 3,56%.

На сьогодні один із ключових факторів, який впливає на динаміку на ринку, – це рішення Федеральної резервної системи США. Річ у тому, що регулятор втретє за рік знизив процентні ставки, але й заявив про сповільнення темпів зниження ставок.

На цьому фоні фіксують фінансові втрати й найбагатші люди світу, оскільки акції їхніх компаній також просіли в ціні:

Ілон Маск втратив 28,4 мільярда доларів. Тепер його капітал становить 458 мільярдів доларів, згідно з даними Bloomberg. Він залишається найбагатшою людиною у світі. Водночас акції Tesla за сьогодні подешевшали на 8,28%;

Капітал Джеффа Безоса, який займає другу сходинку у світовому рейтингу багатіїв, зменшився на 9,72 мільярда доларів. Наразі його статки оцінюють у 240 мільярдів доларів. Цінні папери Amazon подешевшали на 4,60%;

Марк Цукерберг зафіксував скорочення капіталу на 7,69 мільярда доларів. Він на сьогодні закриває трійку лідерів у рейтингу зі статками у розмірі 7,69 мільярда доларів. Акції Meta просіли в ціні майже на 4%.

Білл Гейтс та Воррен Баффет, які також входять до першої десятки найзаможніших людей у світі, втратили 2,62 мільярда доларів та 2,76 мільярда доларів відповідно.