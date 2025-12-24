Забрати можуть все: Кремль продовжує націоналізувати активи "ворогів"

У 2025 році Москва почала ще активніше націоналізувати активи. Як правило, приватні компанії вилучаться і потім перепродаються інвесторам, до яких найбільш лояльний Кремль.

Що відомо про націоналізацію активів в Росії?

У 2025 році сума націоналізованих активів склала – 3 трильйони рублів. Для розуміння, це у 4,5 раза більше ніж у 2024, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Загальна ситуація з націоналізацією активів така:

разом було націоналізовано майна на приблизно 6,5 трильйонів рублів з 2022 року;

1,2 трильйона з них припали на стратегічні підприємства.

Більш як 1 трильйон рублів через націоналізацію було отримано саме через корупційні звинувачення. Окрім цього, деякі компанії обвинувачують у:

зв'язках з іноземними інвесторами (до таких відносять навіть росіян, які мають друге громадянство чи посвідку на проживання в іншій країні);

порушенні приватизації.

Тренд підживлюється бюджетним тиском, високою вартістю грошей, низьким зростанням ВВП та волатильністю зовнішньої торгівлі. Передбачуваних причин для сповільнення немає: націоналізація продовжуватиме розширюватися, доки залишатимуться привабливі активи,

– наголошує розвідка.

Націоналізація уже торкнулась більшості сфер. Проте найбільші ризики усе ж несуть великі та найбільш економічно привабливі активи, наприклад:

морські порти;

та гірничо-збагачувальні підприємства.

Зауважимо, що законодавчі зміни дозволяють Кремлю націоналізовувати більше активів. Наприклад, у лютому 2025 року було підтримано законопроєкт, який визначає процедуру конфіскації Росією іноземної власності. Згідно з документом, такі дії мають стати відповіддю у на аналогічні рішення інших країн щодо російських активів, повідомляє Reuters.

Рішення будуть виконані шляхом позовів, поданих до арбітражного суду державними органами, такими як центральний банк, Генеральна прокуратура та урядові установи. Відповідачами будуть іноземні держави, які конфіскували російські активи,

– повідомило видання.

Що ще важливо знати про націоналізацію активів в Росії зараз?

У 2024 році російський конституційний суд ухвалив рішення про відсутність строку давності в антикорупційних справах. Ці зміни сприяли збільшенню кількості націоналізованих активів.

Вилучені активи продають, аби збільшити надходження у російський бюджет. Наприклад, за вересень, таким чином було отримано приблизно 30 мільярдів рублів додаткового доходу.

Цікаво! Вилучення відбувається у судовому порядку. Проте, як показує статистика, менш як 1% від справ закінчується на користь власників.