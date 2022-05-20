Нацбанк скасовує обмеження на курс продажу валют

Від завтра, 21 травня, Національний банк України скасовує обмеження курсу, за яким банки продають готівкову валюту.

Дотепер цей курс не міг відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. Такі ж обмеження скасували щодо курсу, за яким банки списують з рахунків своїх клієнтів кошти в гривні, при розрахунку гривневими картками за кордоном.

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Це допоможе зменшити продаж валюти на чорному ринку

У Нацбанку наголосили, що ці кроки покращать умови роботу банків, які продають валюту, і зменшать кількість нелегальних операцій.

Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті,

— йдеться у повідомленні НБУ.

Обмеження на зняття готівки за кордоном

Також Нацбанк тимчасово вирішив зменшити щомісячний ліміт на зняття за кордоном готівки з гривневих рахунків, відкритих в українських банках, до 50 тисяч грн в еквіваленті (зі 100 тисяч гривень, як було досі).

Це дасть змогу знизити ризики непродуктивного відпливу капіталу, зменшити можливості для спекуляцій та обходу валютних обмежень, а отже, — захистити міжнародні резерви України,

– додали в НБУ.

Громадяни і надалі матимуть змогу знімати за кордоном готівку з валютних рахунків, відкритих в українських банках, у межах щоденного ліміту в 100 тисяч гривень.

Нагадаємо, українська гривня почала різко знецінюватися щодо американського долара на чорному ринку. Подекуди вартість долара сягнула майже 38 гривень. Зокрема, 19 травня, ціна продажу долара підскочила до 37 гривень, а зараз у багатьох обмінниках ціна – 37,50 гривні за долар.

Що відомо про офіційний курс долара

В НБУ прогнозували, що фіксований курс долара на рівні 29,25 гривні протримається до кінця воєнного стану.

Однак, уже цього тижня Кирило Шевченко, голова НБУ, сказав, що регулятор розглядає можливість повернення до плаваючого курсу, щоб забезпечити більшу стабільність на валютному ринку.

Щоправда, жодних термінів не назвали. Щобільше, НБУ лише розглядає такий крок. І не факт, що його зроблять.

Саме це й могло спричинити знецінення гривні – девальваційні очікування.

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