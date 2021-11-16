Нацбанк не дає гривні зміцнитися: яким буде курс долара до 19 листопада

Українська гривня кілька тижнів поспіль продовжувала тренд зміцнення. Минулого тижня вона оновила свій рекорд по міцності за останні 1,5 роки – 26,06 за долар.

Щоправда, вже на початку цього тижня українська валюта відчутно знецінилася і 16 листопада НБУ встановив курс на рівні 26,34 гривні за долар.

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Минулого тижня гривня зміцнювалася через надлишок валюти на ринку від експортерів. Проте суттєве зміцнення стримували інтервенції Нацбанку.

Нацбанк значно збільшив обсяги купівлі валюти на міжбанку. Обсяг купівлі минулого тижня становив 858 мільйонів доларів США, що є найбільшим тижневим обсягом купівлі за останні два роки. Євгенія Ахтирко Аналітикиня Concorde Capital

Що впливатиме на гривню цього тижня

Ситуація на енергоринку

Україна опинилася в скрутній енергетичній ситуації – запасів вугілля вкрай мало, щоб забезпечити маневровою електроенергією всіх українців цього опалювального сезону. За словами Віталія Мінько, аналітика та директора Forex Club у Львові, ця ситуація негативно впливає на гривню.

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Про ризики віялових відключень говорить дедалі більше чиновників, проте Кабмін поки що їх заперечує. Вважаємо, що населення відключати не будуть, зважаючи на електоральні ризики, проте для підприємств цей ризик досить високий. Таким чином, постраждає економічне зростання та ділова активність,

– наголосив аналітик.

Зовнішні чинники

На курс гривні щодо долара впливають також і зовнішні чинники. Зокрема, Віталій Мінько вважає, що ці фактори можуть змінити настрої інвесторів на користь гривні:

рекордне зростання інфляції в США за останні 30 років;

ризик жорсткішої політики ФРС США.

Ринок ОВДП

Минулий тиждень був вдалим для гривні, якщо розглядати його через призму ринку ОВДП. Іноземні інвестори за тиждень збільшили свій портфель на 2 мільярди гривень. А за правилами ринку: підвищений попит на гривню – збільшує її цінність. Але цього тижня Мінфін має погасити великі обсяги ОВДП.

Фактором тиску на гривню цього тижня буде велике погашення ОВДП старих випусків: в середу Міністерство фінансів має сплатити інвесторам майже 14 мільярдів гривень. Проте, з огляду на досить успішний аукціон минулого тижня, частина цих коштів може бути реінвестована у нові випуски. Анна Волуйчак Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Сплата податків

Цього тижня бізнес має сплатити до бюджету великі квартальні податки, в тому числі рентну плату за користування надрами, екологічний податок тощо. Це потребуватиме додаткових об’ємів гривневих ресурсів та змушуватиме експортерів активніше продавати валютну виручку, розповіла Анна Волайчук.

Однак за великих обсягів продажів НБУ викуповуватиме надлишки, вважає Віталій Мінько.

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