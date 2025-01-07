"Ви що, здуріли": у НАТО різко розкритикували інвесторів на Заході

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер різко висловився про західних інвесторів. Він пояснив причини своєї критичної заяви.

У НАТО розкритикували західних інвесторів

Очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що західні інвестори поводяться "нерозумно". Він мав на увазі рейтингові агентства, банки та пенсійні фонди. Про це пише 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Причина критики західних інвесторів – це те, що вони уникають інвестицій в оборонну промисловість. Браун додав, що нерозуміння інвесторами їхньої ролі в колективній обороні свідчить про те, що вони ризикують втратити державне фінансування.

Він зауважив, що досі існують пенсійні фонди та банки, які вважають, що вкладати гроші в оборону нібито неетично. Бауер заявив, що напряму говорить пенсійним фондам: "Ви що, здуріли?". До того ж адмірал підкреслив, що йдеться про трильйони доларів. Він підмітив, що наразі йдеться про перерозподіл сил між Китаєм і США.

Роб Бауер Голова Військового комітету НАТО адмірал Якщо зміщуються тектонічні плити, відбуваються землетруси. Якщо зміщуються плити геополітичної сили, то виникають війни. Я не думаю, що будуть світові війни як такі, але регіональні війни, як ми бачимо зараз, ймовірно, є частиною нашого найближчого майбутнього.

Голова військового комітету НАТО підмітив, що фінансові вкладення в оборону галузь з метою стримування – це найкращий захід для сталого розвитку.

Далі – більше! Адмірал Роб Бауер заявив, що його шокувала фінансову зустріч, яку він відвідав у Лос-Анджелесі у 2024 році. Захід організував американський фінансист. Зі слів адмірала, лише він був у військовій формі, тоді як питання оборони нікого не цікавило.

Бауер наголосив, що загалом ідея про те, що гроші не пов’язані з безпекою дуже непокоїть, оскільки економіка може розвиватися лише в стабільній і безпечній країні. Він додав, що саме стабільність і безпеку вже 75 років гарантує НАТО.