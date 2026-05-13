Ситуація з нафтою буде складніша, ніж очікувалось: МЕА оновило прогноз
- Глобальні постачання нафти не зможуть задовольнити загальний попит.
- За прогнозами МЕА, у 2026 році пропозиція нафти буде на 1,78 мільйона барелів на добу менша за попит.
Глобальні постачання нафти не зможуть задовольнити загальний попит цього року. Така ситуація є наслідком подій на Близькому Сході. Зокрема, скорочення видобутку нафти в цьому регіоні.
Що чекає на нафтовий ринок до кінця року?
Війна США та Ізраїлю з Іраном завдала значної шкоди нафтовій інфраструктурі країн Перської затоки, повідомляє Reuters, посилаючись на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).
До того ж надважливу роль відіграло закриття Ормузької протоки. Адже саме цим шляхом проходила п'ята частина світових нафти та ЗПГ. Наразі ж він повністю перекритий.
Оскільки рух танкерів в Ормузі все ще обмежений, сукупні втрати поставок від виробників з країн Перської затоки на Близькому Сході вже перевищують 1 мільярд барелів, при цьому понад 14 мільйонів барелів на день нафти зараз зупинені, що є безпрецедентним шоком поставок,
– вказує агенство.
Як вказує новий прогноз МЕА, у 2026 році пропозиція буде на 1,78 мільйона барелів на добу менша ніж попит. Відповідно, прогнозований у минулому місяці профіцит буде майже невідчутний. Нагадаємо, у квітневому звіті МЕА прогнозувало надлишок – 410 000 барелів на добу, повідомляє Reuters
Агенство також вказало на такі нюанси щодо нафтового ринку:
- дефіцит у II кварталі 2026 року очікується на рівні – 6 мільйонів барелів на добу;
- а недостатня кількість пропозиції пануватиме щонайменше до кінця III кварталу 2026 року.
Водночас, варто зауважити, що цей прогноз враховує відновлення постачань через Ормузьку протоку. Це має відбутися саме у III кварталі 2026 року.
Що насправді відбувається на нафтовому ринку зараз?
Втрата постачань уже призвела до того, що світові запаси нафти відчутно скоротилися. Підрахунки показали зменшення на 246 мільйонів барелів у березні та квітні.
Криза на нафтовому ринку уже призвела до значного зростання вартості нафти. Скорочення запасів сировини створило підґрунтя для волатильності цін напередодні пікового літнього попиту.
Окрім цього, 32 члени МЕА ще в березні погодили найбільший в історії випуск 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів. Таким чином країни прагнули заспокоїти ринок.