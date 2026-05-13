Ситуація з нафтою буде складніша, ніж очікувалось: МЕА оновило прогноз
13 травня, 13:26
Оновлено - 13:40, 13 травня

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Глобальні постачання нафти не зможуть задовольнити загальний попит.
  • За прогнозами МЕА, у 2026 році пропозиція нафти буде на 1,78 мільйона барелів на добу менша за попит.
Глобальні постачання нафти не зможуть задовольнити загальний попит цього року. Така ситуація є наслідком подій на Близькому Сході. Зокрема, скорочення видобутку нафти в цьому регіоні.

Що чекає на нафтовий ринок до кінця року?

Війна США та Ізраїлю з Іраном завдала значної шкоди нафтовій інфраструктурі країн Перської затоки, повідомляє Reuters, посилаючись на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). 

До того ж надважливу роль відіграло закриття Ормузької протоки. Адже саме цим шляхом проходила п'ята частина світових нафти та ЗПГ. Наразі ж він повністю перекритий. 

Оскільки рух танкерів в Ормузі все ще обмежений, сукупні втрати поставок від виробників з країн Перської затоки на Близькому Сході вже перевищують 1 мільярд барелів, при цьому понад 14 мільйонів барелів на день нафти зараз зупинені, що є безпрецедентним шоком поставок,
– вказує агенство.

Як вказує новий прогноз МЕА, у 2026 році пропозиція буде на 1,78 мільйона барелів на добу менша ніж попит. Відповідно, прогнозований у минулому місяці профіцит буде майже невідчутний. Нагадаємо, у квітневому звіті МЕА прогнозувало надлишок –  410 000 барелів на добу, повідомляє Reuters

Агенство також вказало на такі нюанси щодо нафтового ринку:

  • дефіцит у II кварталі 2026 року очікується на рівні – 6 мільйонів барелів на добу;
  • а недостатня кількість пропозиції пануватиме щонайменше до кінця III кварталу 2026 року.

Водночас, варто зауважити, що цей прогноз враховує відновлення постачань через Ормузьку протоку. Це має відбутися саме у III кварталі 2026 року.

Що насправді відбувається на нафтовому ринку зараз?

  • Втрата постачань уже призвела до того, що світові запаси нафти відчутно скоротилися. Підрахунки показали зменшення на 246 мільйонів барелів у березні та квітні.

  • Криза на нафтовому ринку уже призвела до значного зростання вартості нафти. Скорочення запасів сировини створило підґрунтя для волатильності цін напередодні пікового літнього попиту.

  • Окрім цього, 32 члени МЕА ще в березні погодили найбільший в історії випуск 400 мільйонів барелів нафти зі стратегічних резервів. Таким чином країни прагнули заспокоїти ринок.

