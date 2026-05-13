Ситуація з нафтою буде складніша, ніж очікувалось: МЕА оновило прогноз

Глобальні постачання нафти не зможуть задовольнити загальний попит цього року. Така ситуація є наслідком подій на Близькому Сході. Зокрема, скорочення видобутку нафти в цьому регіоні.

Що чекає на нафтовий ринок до кінця року?

Війна США та Ізраїлю з Іраном завдала значної шкоди нафтовій інфраструктурі країн Перської затоки, повідомляє Reuters, посилаючись на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

До того ж надважливу роль відіграло закриття Ормузької протоки. Адже саме цим шляхом проходила п'ята частина світових нафти та ЗПГ. Наразі ж він повністю перекритий.

Оскільки рух танкерів в Ормузі все ще обмежений, сукупні втрати поставок від виробників з країн Перської затоки на Близькому Сході вже перевищують 1 мільярд барелів, при цьому понад 14 мільйонів барелів на день нафти зараз зупинені, що є безпрецедентним шоком поставок,

– вказує агенство.

Як вказує новий прогноз МЕА, у 2026 році пропозиція буде на 1,78 мільйона барелів на добу менша ніж попит. Відповідно, прогнозований у минулому місяці профіцит буде майже невідчутний. Нагадаємо, у квітневому звіті МЕА прогнозувало надлишок – 410 000 барелів на добу, повідомляє Reuters

Агенство також вказало на такі нюанси щодо нафтового ринку:

дефіцит у II кварталі 2026 року очікується на рівні – 6 мільйонів барелів на добу;

а недостатня кількість пропозиції пануватиме щонайменше до кінця III кварталу 2026 року.

Водночас, варто зауважити, що цей прогноз враховує відновлення постачань через Ормузьку протоку. Це має відбутися саме у III кварталі 2026 року.

Що насправді відбувається на нафтовому ринку зараз?