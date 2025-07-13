Скільки нафти в одному барелі і які їх види існують

Барель — це основна одиниця вимірювання обсягу нафти, яку використовують у всьому світі. Хоча це слово може означати різні ємності, у нафтовій галузі воно має суворо встановлений обсяг.

Які існують барелі?

Барель – це традиційна одиниця об'єму, яка використовується в найрізноманітніших сферах: від торгівлі пивом до вимірювання кількості нафти. При цьому об'єм бареля може сильно відрізнятися залежно від сфери застосування і країни, пише 24 Канал.

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Наприклад, існують американські та британські пивні барелі, сухі барелі та інші варіанти, об'єм яких варіюється від 100 до 200 літрів. Однак у нафтовій промисловості під "барелем" розуміють строго визначений об'єм.

Скільки нафти в одному барелі?

Американський нафтовий барель (bbl) – це міжнародний стандарт вимірювання обсягу сирої нафти. Один барель нафти становить рівно 42 галони США, що еквівалентно приблизно 159 літрам або 35 британським (імперським) галонам.

Важливо! Американський інститут нафти уточнює, що стандартний нафтовий барель – це об'єм нафти при температурі 60 градусів за Фаренгейтом (15,6 градуса за Цельсієм) і атмосферному тиску в 1 атмосферу.

Нафта у різних системах вимірювань: