Де найбільше нафти в Європі: це одна із найуспішніших країн світу

Коли йдеться про нафту, то на думку відразу приходять Близький Схід, США або Росія. Проте в Європі також є поклади нафти. Особливе місце на європейському ринку нафти посідає одна країна.

Де найбільше нафти в Європі

Норвегія – це одна із найрозвиненіших країн світу, яка у минулому столітті отримувала наддоходи від експорту нафти. Країна досі залишається одним із ключових постачальників в регіоні. Крім того, у Норвегії розташовані найбільше родовище нафти в Європі, інформує 24 Канал.

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Йдеться про нафтове родовище Йохан Свердруп у Північному морі. Родовище належить кільком компаніям, за даними Offshore Technology:

Aker BP;

Equinor;

Petoro;

TotalEnergies.

Цікава деталь! У 1996 році Норвегія створила суверенний фонд багатства, аби інвестувати доходи отримані від нафтогазової промисловості. На сьогодні це найбільший суверенний фонд у світі.



Фонд управляє активами на 1,8 трильйона доларів. Ба більше, в 2024 році фонд отримав рекордний прибуток у 222 мільярди доларів, інформує Reuters.

Обсяги видобування нафти в родовищі Йохан Свердруп за повної потужності становлять 755 тисяч барелів на добу. Для розуміння, це приблизно 0,7% світового виробництва нафти. Варто додати, що до трійки найбільших нафтових родовищ в Європі входять Снорре та Oseberg, які також розташовані в Північному морі біля берегів Норвегії.

Важливо! Країна Північної Європи також межує з регіоном, який має значні запаси нафти. Йдеться про Арктику, яка недавно стала предметом переговорів між США та Росією.