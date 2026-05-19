Нафтові запаси США стрімко знижуються: які вони наразі
- На минулому тижні зі Стратегічного нафтового резерву США було вивантажено 9,9 мільйона барелів нафти, що є рекордним показником.
- Ціни на нафту марки Brent та WTI зросли до 110,47 та 103,43 долара за барель відповідно, на фоні закриття Ормузької протоки.
Ще на минулому тижні зі Стратегічного нафтового резерву США було вивантажено 9,9 мільйона барелів нафти. Це рекордний показник, якщо спиратися на дані Міністерства енергетики.
Яка ситуація з запасами нафти в США?
Як показує статистика, загальний обсяг екстрених запасів уряду США – орієнтовно 374 мільйонів барелів, повідомляє Reuters.
Для розуміння, це найнижчий показник з липня 2024 року. Відомо, що адміністрація Трампа планує вивільнити 172 мільйони барелів з резерву. Це відбуватиметься в рамках глобальної угоди щодо заспокоєння нафтових ринків.
У квітні Міністерство енергетики запропонувало близько 92,5 мільйона барелів солодкої та кислої сирої нафти з чотирьох різних сховищ уздовж узбережжя Техасу та Луїзіани. Минулого тижня було надано близько 53,33 мільйона барелів, що є найбільшим показником цього року,
– йдеться у повідомленні.
Наразі ситуація у нафтовому секторі надзвичайно складна. Зокрема, вартість нафти стрімко полетіла вгору. Як показують дані видання Trading Economics, ціни на марки Brent та WTI зараз:
- Нафта марки Brent сьогодні має ціну – 110,47 долара за барель.
- Американська нафта WTI – 103,43 долара за барель
Вартість нафти продовжує зростати. Цьому сприяє те, що Ормузька протока залишається закритою. А це надзвичайно важливий шлях для транспортування енергоносіїв. Саме ним проходила п'ята частина світових нафти та газу.
Яка наразі ситуація з запасами нафти?
Голова Міжнародного енергетичного агентства Фатіх Бірол продовжує наполягати на ускладненні ситуації. Зокрема, він вказує, що комерційних запасів нафти вистачить ненадовго: "на кілька тижнів, але ми повинні пам'ятати про те, що вони швидко скорочуються", повідомляє Reuters.
Зверніть увагу! Світові запаси нафти рекордно падали у березні та квітні. Загалом вони впали на 246 мільйонів барелів, свідчать дані МЕА.
Що відбувається на Близькому Сході?
Покращення у нафтовій галузі не настане поки триває війна на Близькому Сході. А наразі цей конфлікт лише загострюється. Зокрема, Трамп планує розглянути можливість нових ударів по Ірану. Щобільше, американський президент вже звернувся до Тегерану з новими погрозами.
Іран не готовий відступати. Ринок сподівався, що ситуація на Близькому Сході зміниться після зустрічі Трампа та Сі на минулому тижні. Проте поки що зрушень немає.