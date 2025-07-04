Ціни на нафту різко падають: до чого тут Іран
- Ціни на нафту знизилися після підтвердження Іраном прихильності до нерозповсюдження ядерної зброї та очікувань збільшення видобутку.
- США планують відновити ядерні переговори з Іраном, що знижує ризик військового конфлікту.
Ціни на нафту знизилися після того, як Іран підтвердив свою прихильність принципам нерозповсюдження ядерної зброї. Також нафта дешевшає на тлі очікувань збільшення видобутку.
Які ціни на нафту
У п'ятницю, 4 липня, ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 35 центів (0,51%), до 68,45 долара за барель. Американська нафта марки WTI втратила в ціні 25 центів, або (0,37%) і торгувалася по 66,75 долара за барель, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.
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Що відбувається з цінами на нафту
Як зазначається, США планують провести переговори з Іраном наступного тижня з метою відновлення ядерного діалогу. Водночас заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підкреслив, що Тегеран, як і раніше, дотримується умов Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
Новини про те, що США готуються відновити ядерні переговори з Іраном, а також заяви Аракчі про продовження співпраці з МАГАТЕ значно знижують ризик загострення військового конфлікту,
– зазначила засновниця аналітичної компанії Vanda Insights, що спеціалізується на нафтовому ринку, Вандана Харі.
Коментарі Аракчі пролунали через добу після того, як іранський парламент схвалив закон про призупинення співпраці з МАГАТЕ.
Проте, значне цінове коригування, швидше за все, відкладеться до понеділка, коли після довгих вихідних відновиться торгівля в США і буде офіційно оприлюднено рішення ОПЕК+, яке, як очікується, затвердить збільшення квоти на видобуток на 411 тисяч барелів на добу в серпні,
– додала Харі.
Паралельно поновилися побоювання щодо тарифної політики США: наближається завершення 90-денної відстрочки щодо введення нових мит. У п'ятницю Вашингтон почне розсилати повідомлення країнам із зазначенням тарифних ставок, які будуть застосовуватися до товарів, що експортуються до США.
Важливо! Президент США Дональд Трамп заявив, що листи з тарифними умовами будуть направлені одночасно в 10 країн. У них будуть вказані ставки від 20% до 30%. 90-денний мораторій на підвищення мит завершиться 9 липня.
Банк Barclays тим часом підвищив прогноз середньої ціни на нафту марки Brent на 2025 рік на 6 доларів — до 72 доларів за барель, а на 2026 рік – на 10 доларів – до 70 доларів за барель.