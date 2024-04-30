Цінова стеля на нафту з Росії не працює, – група страховиків пояснила, що відбувається

Західні компанії, які надають послуги зі страхування, оцінили ефективність нафтових санкцій проти Росії. Перш за все йдеться про цінову стелю на російську нафту.

Нагадаємо, що у грудні 2022 року країни G7 встановили цінову стелю на російську на рівні 60 доларів за барель. Головна ціль – обмеження доходів Кремля після повномасштабного вторгнення в Україні, зберігаючи при цьому потік російської нафти, щоб уникнути різкого стрибка цін на енергоносії. Цю ідею лобіював офіційний Вашингтон.

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На Заході розкритикували цінову стелю на російську нафту

Потужна група західних страхових компаній заявила, що гранична ціна на російську нафти не працює, оскільки все більше суден та пов'язаних сервісів беруть участь у так званій паралельній торгівлі. Мовляв, санкції лише підштовхнули більше танкерів приєднатися до тіньового флоту, який Росія використовує для експорту нафти.

Міжнародна група клубів страхуванням відповідальності судновласників (The International Group of P&I Clubs) заявила, що в обмеження цін на російську нафту не було значного успіху з моменту його запровадження 2 роки тому. Серед головних причин такі:

Росія переключилася на власний флот;

Крім того, росіяни використовують судна, які не перебувають під наглядом Заходу.

Повідомляють, що близько 800 танкерів уже покинули міжнародну групу та приєдналися до так званого тіньового флоту Росії.

Відповідну заяву представили як письмовий доказ на парламентських слуханнях у Великій Британії. Група заявляє, що до її складу входять 12 морських страховиків, які покривають 87% світового океанського тоннажу.

Водночас чиновники з США та ЄС заявляють, що цінова стеля дозволила скоротити фінансові надходження до Росії, водночас забезпечивши надходження нафти та уникнувши цінового шоку.