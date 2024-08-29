Нафта знову почала дорожчати: який фактор змінив ситуацію

Наприкінці тижня нафта знову почала зростати в ціні. Цьому сприяли побоювання щодо Лівії, які знову вийшли на перший план.

Що відбувається на ринку нафти

У четвер, 29 серпня, еталонні бренди нафти повернулися до зростання в ціні. Річ у тому, що на ринок знову повернулися побоювання щодо постачання сировини з Лівії. Водночас менше, ніж прогнозували зменшення резервів нафти у США "підірвала" очікування щодо попиту, згідно з даними Reuters.

Варте уваги Після серйозного обвалу: долар водночас дорожчає та падає в ціні

Нагадаємо, що наприкінці серпня Східний уряд Лівії оголосив про припинення видобутку та експорту нафти у відповідь на загострення конфлікту з його Західним суперником у Тріполі, що виник через контроль над центральним банком.

Скільки коштує барель нафти

Марка нафти Brent від початку торгової сесії зросла в ціні на 0,15 долара або на 0,9%. Сировина торгується з ціною на рівні 78,80 долара за барель. Водночас американська нафта U.S. West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 0,27 долара або 0,36%. Вартість цієї марки нафти коливається на рівні 74,79 долара за барель.

Згідно з даними Bloomberg, актуальні ціни на нафту зупинилися на таких рівнях:

Ф'ючерси на нафту марки Brent коштують 78,84 долара за барель (+ 0,24%)

Контракти WTI торгуються за ціною 74,78 долара за барель (+ 0,35%).

Минулу торгову сесію обидві марки нафти завершили зі спадом на 1%, оскільки скорочення запасів сировини в США було меншим, ніж очікували. Крім того, на ринок все ще впливало занепокоєння щодо попиту в Китаї, хоча втрати були обмежені ризиками постачання на Близькому Сході та в Лівії.

Особиста фінансова стабільність неможлива без джерела регулярного прибутку чи надійного роботодавця. Саме таким є український Райффайзен Банк. Згідно з рейтингом Forbes, банк входить в топ-25 найкращих роботодавців для ветеранів. До того ж тут завжди відкриті різноманітні вакансії. Знайти ідеальну для себе можна за посиланням.