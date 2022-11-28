Ціни на нафту обвалилися нижче важливих психологічних рівнів

Новий тиждень нафта почала з досить різкого падіння. Скільки коштують марки нафти Brent та WTI, а також про основні фактори впливу – читайте у матеріалі 24 каналу.

Останні зміни на ринку нафти

Станом на понеділок, 28 листопада, нафта Brent торгується за ціною на рівні 80,86 долара, згідно з даними Finance!Yahoo. З початку сесії котирування впали на 3,31%.

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Контракти на американську марку нафти – West Texas Intermediate – наразі коштують 73,92 долара за барель. З початку торгового дня сировина подешевшала на 3,09%. Це мінімальна ціна цієї нафти з грудня 2021 року.

За даними Bloomberg, вартість нафти зупинилася на таких рівнях:

Марка нафти Brent торгується на рівні 80,87 долара за барель;

за барель; Барель американської нафти WTI торгується за ціною 73,96 долара за барель.

Ключові фактори впливу на ринку нафти

Експерти виділяють дві основних причини, через які ціни на нафту стрімко впали. Перш за все це стосується масових протестів у Китаї. Люди вийшли на вулиці через обмеження, які діють в країні через коронавірус. Річ у тому, що офіційний Пекін підтримує політику нульової терпимості до коронавірусу.

Це негативно впливає як на другу економіку світу, так і на глобальні ринки. В тому числі йдеться про нафту, адже Китай є одним із найбільших імпортерів сировини.

Другий фактор впливу – послаблення санкцій США проти Венесуели. Мінфін США видав спеціальну ліцензію компанії Chevron для відновлення видобування нафти у Венесуелі. Ухваленню цього рішення сприяло поновлення відновлення переговорів між опозиційними політиками та президентом країни Ніколасом Мадуро.