9 лютого, 13:10
Купують не в Росії: де беруть нафту індійські НПЗ зараз

Анастасія Зорик
Основні тези
  • Індійські нафтопереробні компанії IOC і HPCL закупили 2 мільйони барелів сирої нафти з Венесуели.
  • Це частина зусиль Індії щодо диверсифікації імпорту нафти.

Стало відомо, що індійські державні нафтопереробні компанії Indian Oil Corp та Hindustan Petroleum Corp закупили приблизно 2 мільйони барелів сирої нафти сорту Merey. Це сировина з Венесуели.

Що відомо про закупівлю Індією нафти у Венесуели?

Поставка закупленої нафти має відбутися у другій половині квітня, повідомляє Reuters.

Цікаво! Продавцем нафти виступила компанія Trafigura.

Розподіл нафти відбуватиметься так:

  • на IOC припадає частка – 1,5 мільйона барелів;
  • HPCL – приблизно 500 тисяч барелів.

Купівля венесуельської нафти є першою з боку HPCL, а от IOC, провідний нафтопереробний завод країни, раніше купував венесуельську нафту у 2024 році, 
– йдеться у повідомленні Reuters.

Потрібно зрозуміти, що ця покупка є частиною зусиль індійських НПЗ, щодо диверсифікування імпорту. Таким чином Індія прагне замінити російську нафту, аби налагодити стосунки з Вашингтоном, повідомляє Reuters.

Нагадаємо, нещодавно відбулися переговори США та Індії. На них, як сказав Трамп, було ухвалено рішення про співпрацю. Індія має скоротити закупівлі російської нафти, натомість зменшуються американські мита. Нью-Делі офіційних заяв про відмову від сировини з Росії не робила.

Ціна Merey встановлена ​​відносно бенчмарку в Дубаї та відображає аналогічні ставки, за якими Reliance Industries купила венесуельську нафту у трейдера Vitol, 
– вказує видання.

Зверніть увагу! Reliance Industries придбала 2 мільйони барелів венесуельської нафти. Постачання сировини має відбутися у квітні. Знижка за цією угодою склала – майже 6,5 – 7 доларів за барель якщо порівнювати з вартістю марки Brent.

Що важливо знати про ринок нафти зараз?

  • Нью-Делі та Вашингтон готуються укласти торгівельну угоду. Саме тому Індія хоче прийняти умови США. Йдеться, зокрема, про вимогу Трампа – відмовитись від російської нафти. Завдяки цьому, вказані країни можуть поглибити економічну співпрацю.

  • На початку січня США захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Після цього Трамп продовжив тиснути на венесуельський уряд. Як наслідок, саме США отримали контроль над нафтою з Венесуели. 

Важливо! Саме компанії Vitol та Trafigura отримали ліцензії США, які необхідні для здійснення продажу  нафти з Венесуели зараз.