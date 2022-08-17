Нафта коливається на рівні двох психологічних рівнів: як змінилася вартість Brent та WTI

Нафта знову повернулася до падіння. На ринку зафіксували новий мінімум за 6 місяців. Скільки коштують барелі Brent та WTI – читайте у матеріалі 24 каналу.

Скільки коштують еталонні марки нафти

Станом на 17 серпня, марка нафти Brent торгується за ціною 92,58 долара за барель, що на 2,10 долара менше ніж днем раніше. Тоді як з початку торгів ця марка нафти зросла на 0,26%, згідно з даними Finance!Yahoo.

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Водночас контракти на нафту під маркою WTI зараз коливаються на рівні 87,12 долара за барель. У порівняні з попереднім днем сировина на 2,25 долара коштує менше. Але з початку дня марка нафти пішла вгору 0,68%. Тоді як за даними Bloomberg, ціна нафти становить:

марка Brent торгується на рівні 92,53 долара за барель (- 2,45 долара),

за барель (- 2,45 долара), барель американської нафти WTI торгується за ціною у 87,15 долара (- 2,35 долара).

Згідно з даними про торги на ринку нафти від Bloomberg, еталонні марки нафти демонструють позитивну динаміку котирувань на торгах на ринку.

Що відбувається на ринку

Новий тиждень ринок нафти почав з різкого спаду. Один із ключових факторів – страхи щодо попиту на нафту у зв'язку з досить негативним звітом щодо стану економіки в Китаї. Це призвело до нової хвилі побоювань щодо потенційної рецесії, пише Reuters. Водночас у Піднебесній намагаються виправити ситуацію, закликаючи до схвалення заходів, які б сприяли темпам економічного зростання в країні.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство вважає, що країни з ОПЕК+ малоймовірно підуть на збільшення пропозиції нафти на ринку у найближчі місяці. Це пояснюють обмеженістю вільних потужностей, інформує видання Bloomberg.

Також додають що, загалом досить символічне підвищення обсягів видобування нафти на 100 тисяч барелів на день у вересні, може фактично обернутися скороченням, адже видобуток сировини на території росії зменшується.

Крім того, нафти 17 серпня впала до мінімального рівня за 6 місяців після короткого зростання. Тут теж неабияку роль відіграє рецесію, оскільки занепокоєння щодо перспективи глобальної кризи, яка послабить попит, затьмарило звіт про зниження запасів нафти та бензину в США, інформує Reuters.

Прогнози щодо цін на нафту:

У Goldman Sachs вважають, що ціна нафти під маркою Brent може зрости до 130 доларів за барель до кінця 2022 року. Експерт підкреслив, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору.

за барель до кінця 2022 року. Експерт підкреслив, що на ринку фіксують дефіцит навіть попри сповільнення економічного зростання, тож це тягне ціни вгору. Натомість у Королівському банку Канади очікують, що нафта може мати потенціал ціни аж до 150 доларів і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців.

і навіть вище за барель протягом наступних 18 місяців. Якщо ж сценарій з рецесією стане реальністю, то прогнозують, що нафта може обвалитися аж до 65 доларів цього року з подальшим падінням до 45 доларів у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит.

цього року з подальшим падінням до у 2023 році. Адже це безпосередньо вплине на попит. Про це інформує компанія Citigroup, яку недавно залучили до процесу підготовки продажу авторитетного американського журналу Forbes.

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Рецесія – це фаза в економіці, за якої фіксують загальне зниження економічної активності. Зазвичай рецесії трапляються під час загального зниження витрат.